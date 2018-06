Dominik Bernhard eröffnet Salemer Orgelwochen

Die Internationalen Salemer Orgelwochen gehen dieses Jahr in die neunte Saison. In vier Konzerten werden vom 13. Juli bis zum 3. August jeweils sonntags ab 18.15 international bekannte Organisten im Salemer Münster zu Gast sein. Das Salemer Münster, nach dem Ulmer und dem Freiburger Münster die drittgrößte gotische Kirche Baden-Württembergs, birgt eine wunderbare Orgel. Das Gehäuse von 1774 gehört zu den wertvollsten in Oberschwaben, das Werk stammt von 1901.

Am Sonntag, 13. Juli, wird Dominik Bernhard aus Weiler im Allgäu den Zyklus eröffnen. Er ist Organist am Prämonstratenser-Stift und an der Basilika Wilten/Innsbruck. Zuvor war er vier Jahre als hauptamtlicher Kirchenmusiker der Pfarrei St. Ulrich in Unterschleißheim tätig. Er ist außerdem Preisträger verschiedener Wettbewerbe wie dem Orgelwettbewerb der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, nahm am Internationalen Musikwettbewerb der ARD teil und war Stipendiat bei Live Music Now.

Er wird barocke und romantische Werke aus Deutschland und Italien spielen: Kompositionen von Brahms, Reger, Schumann und Petrali; aber auch von Bach – unter anderem die berühmte Toccata und Fuge in d-moll und Pachelbel.

Karten gibt es für acht Euro (ermäßigt fünf Euro) entweder im Vorverkauf oder an der Abendkasse, ab 30 Minuten vor Konzertbeginn.