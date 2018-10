Die Siegesserie hält an

Es ist das erwartet heiß umkämpfte Spiel zwischen beiden badischen Konkurrenten der 2. Volleyball-Bundesliga Süd geworden. Am Ende, nach 127 Minuten Spielzeit, behielt Aufsteiger TSV Mimmenhausen am Samstagabend vor 575 Zuschauern im Salemer Bildungszentrum gegen den SSC Karlsruhe mit 3:2 (25:23, 27:29, 23:25, 25:17, 15:9) knapp die Oberhand.

Schon der erste Ballwechsel des Abends war laut Spielbericht ein Vorgeschmack für den hochklassigen Schlagabtausch, der folgen sollte: Nach zahlreichen erfolgreichen Block- und Abwehraktionen auf beiden Seiten verbuchte der TSV erst mit der fünften, eigenen Angriffsaktion den ersten Punkt der Partie. Beflügelt durch diesen Auftakt erwischte das Pampel-Team den besseren Start. Bis zum 11:7 hatte die Heimmannschaft das Spiel komplett unter Kontrolle. Die Gäste jedoch verkürzten durch eine starke Aufschlagserie von Diagonalspieler Benjamin Loritz auf 11:12.

Was folgte, war eine Partie auf Augenhöhe. Satz eins bis drei wurden allesamt mit lediglich zwei Punkten Unterschied entschieden. Während im ersten Satz Mimmenhausen noch die Nase vorne hatte, ging Karlsruhe aus dem zweiten und dritten Satz als Sieger hervor. „Ärgerlich war, dass wir im zweiten Durchgang keinen unserer drei eigenen Satzbälle zur 2:0-Führung nutzen konnten“, so TSV-Coach Pampel nach der Partie. Der Verlust des dritten Durchgangs ging, trotz des knappen Ergebnisses, für Pampel jedoch in Ordnung: „Hier hat es Karlsruhe wirklich sehr gut gemacht. Wir haben zwar auch weiterhin gut gespielt, mussten aber kontinuierlich einem kleinen Rückstand hinterherrennen, den wir gegen konstante Karlsruher zu keiner Phase des Satzes ernsthaft drehen konnten“, sagte der Spielercoach rückblickend.

Gäste wechseln durch

Etwas erschöpft durch die Konzentrationsleistung auf beiden Seiten während der ersten drei Sätze gönnten sich die Nordbadener im vierten Durchgang eine Verschnaufpause, die der TSV Mimmenhausen – angetrieben durch den nun nochmals Vollgas gebenden Fan-Club Black Wall – gnadenlos ausnutzte. Der Aufschlag des Heimteams zeigte nun wieder mehr Wirkung und stellte die Annahme der Gästemannschaft vor teils unlösbaren Aufgaben.

Nachdem der Vorsprung des TSVnahezu uneinholbar erschien, reagierte der Gästecoach und wechselte nahezu sein komplettes Team aus, um seinen Stammkräften eine kurze Verschnaufpause vor dem anstehenden Tiebreak zu geben. Dies ließ die Heimmannschaft jedoch unbeeindruckt: Der TSV Mimmenhausen blieb über die Satzpause hinweg komplett im Rhythmus, stand stabil in Block und Abwehr und machte weiter mächtig Druck im Aufschlag. Letztlich ließ somit eine 4:0-Führung im alles entscheidenden fünften Durchgang früh die letzte Hoffnung der Gäste im Keim ersticken. Der zweite Heimsieg war dem Pampel-Team in der Folge nicht mehr zu nehmen.

Mit dem mittlerweile dritten Sieg in Folge verbesserte sich der TSV Mimmenhausen in einer sehr ausgeglichenen Liga auf den achten Tabellenplatz und stellte den Kontakt zum soliden Mittelfeld her. Vier Punkte beträgt mittlerweile auch der Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Wir liegen aktuell im Soll, ielmehr aber auch noch nicht“, wagt Pampel eine vorsichtige Zwischenbilanz vor der nun anstehenden dreiwöchigen Spielpause in der 2. Bundesliga.

Für den TSV steht bereits in zwei Wochen das absolute Saisonhighlight mit dem DVV-Pokalachtelfinale gegen die WWK Volleys Herrsching an. Am Samstag, 3. November, gastiert der Erstligist um 20 Uhr in Salem. Wegen des zu erwartenden erhöhten Aufkommens an Besuchern empfehlen die Verantwortlichen des TSV Mimmenhausen eine frühzeitige Anreise empfohlen wird.