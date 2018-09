Die Gäste spielen abgezockter

Bei der Heimspielpremiere des TSV Mimmenhausen am vergangenen Wochenende ist kein Geringerer als der Vizemeister der Vorasion, der SV Schwaig, zu Gast gewesen. 1:3 (25:16, 22:25, 25:17, 24:26) hieß es nach einem 103-minütigen Kampf für die Gäste aus Mittelfranken. Laut Spielbericht schlich das Team um TSV-Spielertrainer Christian Pampel geknickt vom Feld. Wie schon zum Saisonstart in Hammelburg (1:3) hielt man nicht nur gut mit, sondern befand sich phasenweise auf Augenhöhe – diesmal mit einem der Top-Teams der Liga.

Dabei begann die Premiere in der zweithöchsten Spielklasse absolut vielversprechend. Von der beeindruckenden Kulisse von 511 Zuschauern und der lautstarken Atmosphäre durch den TSV-Fanclub Black Wall zeigten sich die Gäste aus Schwaig zu Beginn beeindruckt. Der TSV Mimmenhausen ließ sich von dieser Stimmung direkt mitreißen. Druckvolle Aufschläge des Pampel-Teams stellten den Annahmeriegel des Vizemeisters der vergangenen Saison stets vor schwierige teils unlösbare Angriffssituationen. Folgerichtig gewannen die Südbadener – auch in dieser Höhe verdient – mit 25:16 den ersten Durchgang.

Diesen Schwung nahm das Team auch direkt mit in den zweiten Satz. Bis zur Hälfte des Durchgangs und einer 13:10-Führung dominierte der TSV das Spielgeschehen. Doch dann kam ein Bruch im Spiel der Gastgeber. Schwierigkeiten in der Annahme und vermeidbare Angriffsfehler machten die Gäste aus Mittelfranken stark, der Druck im Aufschlag der Mimmenhausener Mannschaftließ gravierend nach.

Der SV Schwaig, der mittlerweile auch die Lizenz für seine ausländischen Spieler im Kader erhalten hatte und somit erstmals in Top-Formation antreten konnte, fand hierdurch mehr und mehr den eigenen Spielrhythmus – und stellte in der Folge unter Beweis, warum der SVS zu den Spitzenteams in der Liga zu zählen ist.

Nachdem das Team von Gästetrainer Milan Maric den zweiten Satz noch drehen konnte, entschieden die Schwaiger Spieler auch den dritten Durchgang deutlich und verdient für sich. Dem Pampel-Team blieb gegen ein starkes Team aus dem Nürnberger Vorort somit nur noch eine Möglichkeit: Über Kampf zurück ins Spiel zu finden.

Zu viele Aufschlagfehler

Diese Herausforderung nahm Mimmenhausen an. Wenngleich die Gastgeber stets wesentlich mehr Mühe hatte als der SV Schwaig, den eigenen Aufschlag nicht abzugeben, gestaltete das Pampel-Team den vierten Satz ausgeglichen und offen. Vorentscheidend zuungunsten der Gastgeber war dann letztlich die Abgeklärtheit der Gästemannschaft im Aufschlag. Der TSV machte zu viele Aufschlagfehler in der entscheidenden Spielphase, der SV Schwaig hingegen mächtig Druck auf die Annahme der Gastgeber.

Nicht unverdient aber letztlich vermeidbar zog der TSV Mimmenhausen somit erneut den Kürzeren. In der entscheidenden Phase war der Vize-Meister des vergangenen Jahres einfach abgezockter.

„Da war wieder mehr drin“, ärgerte sich TSV-Spielertrainer Pampel nach der 1:3-Heimniederlage. Besonders ärgerlich aus Sicht des TSV-Trainers war vor allem, dass sich der Verlauf wiederholte. Bereits in der Vorwoche beim Auftakt in Hammelburg startete man besser als der Gegner in die Partie, gab das Spielgeschehen dann aber zur Mitte des zweiten Durchgangs aus der Hand. „Daran werden wir arbeiten müssen. In der 2. Liga darf man das Momentum nicht so einfach herschenken“, resümiert Pampel.

Erste Möglichkeit, dies zu verbessern, bot sich bereits am Folgetag im Finale des SBVV-Pokals. Hier konnte der TSV Mimmenhausen den Ligakonkurrenten FT Freiburg mit einer konzentrierten Leistung mit 2:0 besiegen und sich somit für den Regionalpokal qualifizieren konnte. Ein positives Zeichen, welches das Team nun im Ligaalltag fortführen möchte.

Die nächste Möglichkeit hierzu bietet sich dem TSV Mimmenhausen am kommenden Sonntag, 30. September, ab 16 Uhr beim Heimspiel in der BZ-Halle Salem gegen #Rotesrudel Fellbach. Ein dem TSV Mimmenhausen bekanntes Team, gegen das man sich Chancen ausrechnet.