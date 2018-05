Die Erfolgsgeschichte des „Rössle“ geht weiter

Die Erhaltung des einzigen Dorfgasthofs in Mittelstenweiler durch eine eigens gegründete Genossenschaft ist ein Paradebeispiel für eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Während immer mehr Gasthöfe in der Region schließen, konnte das „Rössle“ im Zentrum des kleinen Ortes für die Allgemeinheit gerettet werden.

Die Geschichte des „Rössle“ geht in das Jahr 1960 zurück. Die Familie Merk eröffnete in diesem Jahr auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen ein Gasthaus, das über zwei Generationen hinweg betrieben wurde. 2012 wurde das „Rössle“ verkauft und die neuen Besitzer führten die Gaststätte weiter, bis das Anwesen im Jahr 2015 wieder zum Verkauf stand. Die Hoffnung, dass potentielle Käufer das „Rössle“ als Dorftreff für Einheimische und die örtlichen Vereine erhalten werden, zerstreuten sich allerdings schnell. Das Gasthaus sollte, so die Planung von Investoren, komplett umgebaut werden und Eigentumswohnungen sollten entstehen. Damit wollte sich die Dorfgemeinschaft aber nicht abfinden.

Aus einem Arbeitskreis entstand schließlich die Idee der Genossenschaftsgründung, um das „Rössle“ zu kaufen und den Betrieb weiter zu führen. Anfang 2016 war es dann soweit, die rechtlichen Vorgaben waren erfüllt, das Eigenkapital stand und der Kaufvertrag wurde geschlossen. Auch die Öffentlichkeit war in dieser Zeit immer mit im Boot, denn mehrere Zeitungen und das Fernsehen berichteten über die ungewöhnliche Maßnahme, den Dorftreffpunkt zu erhalten.

Diese Ereignisse sind dem Genossenschaftsvorsitzenden Jürgen Öttel bis heute in lebhafter Erinnerung geblieben. „Es war nicht abzusehen, dass da so viel dahintersteckt“, sagt Öttel im Rückblick. Ein besonderer Moment war für ihn, als endlich der Vertrag beim Notar unterschrieben werden konnte. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Alleine die Vorarbeiten bis zur Eintragung der Genossenschaft dauerten mehrere arbeitsintensive Monate. Ohne den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und die vielen Unterstützer und Helfer wäre dieses Projekt nicht realisierbar gewesen, da ist sich Öttel sicher. „Es war für mich als Vorstand extrem motivierend, dass so viele helfende Hände da waren“, erzählt er.

Rund 3500 Arbeitsstunden

Auch heute noch hat sich an dieser Tatsache nichts geändert. So hält der „Rössle-Bautrupp“ per WhatsApp Kontakt und ist sofort zur Stelle, wenn Arbeit ansteht. Und davon gibt es auf dem Grundstück mit einer Gesamtfläche von rund 1277 Quadratmetern immer reichlich. Schon kurz nach dem Kauf wurden die Küche, die sanitären Anlagen, die Heizung und vieles andere modernisiert, vieles davon in Eigenleistung. In den letzten drei Jahren kamen so rund 3500 Arbeitsstunden für die fleißigen Helfer zusammen. Erst vor Kurzem wurde wieder gewerkelt. Der Biergarten vor dem Wirtshaus wurde erneuert und ein rollstuhlgerechter Zugang zur Terrasse und zum inneren Wirtsraum angelegt. Eine Mauer aus Natursteinen soll noch folgen. In Geldwert ausgedrückt wurden bisher insgesamt rund 780 000 Euro für den Erhalt des Gasthauses investiert.

Viel Arbeit macht auch die Verwaltung des Anwesens, zu dem auch drei Wohnungen und eine Scheuer für Veranstaltungen gehören. „Dass so viel Zeitaufwand dahinter steckt, hätte ich nicht gedacht“, sagt Öttel. Seit Ende März ist Andreas Andritzke Pächter des „Rössle“. Als erfahrener Gastronom weiß er natürlich auch, was die Verwaltung eines solchen Gebäudes mit sich bringt. „Das ist schon wunderschön angelegt hier“, lobt er die Arbeit des „Rössle-Bautrupps“. Der Gastraum wurde im Zuge der Modernisierung bewusst in seiner ursprünglichen Form erhalten und sorgt so in Mittelstenweiler für etwas Beständigkeit in einer immer schneller werdenden Welt. Draußen lädt ein Biergarten mit Platanenbäumen zum gemütlichen Sitzen ein. „Eine schönere Dorfwirtschaft findet man nirgends“, da sind sich Öttel und Andritzke einig.

Mit der bisherigen Resonanz auf sein kulinarisches Angebot ist Andritzke ebenfalls zufrieden. Zusammen mit seiner Frau Pranee Andritzke bietet er eine frische gutbürgerliche Küche und thailändische Gerichte an. Außerdem kann die Scheuer mit Platz für bis zu 80 Gäste extra angemietet werden. In der Zeit der WM werden in der Scheuer als besonderes Event auch alle Spiele der deutschen Mannschaft live auf einer Leinwand übertragen. Für alle anderen Spiele öffnet Andritzke die Scheuer ebenfalls ab 16 Uhr. Mit dem Erhalt des Gasthauses hat die Bürgergenossenschaft bisher alles richtig gemacht. Die Dorfgemeinschaft hat weiterhin einen Anlaufpunkt und ist durch diese besondere Rettungsaktion näher zusammengerückt, wie Öttel die positiven Aspekte beschreibt. Der Gasthof zieht zudem Gäste aus der Region in den Ort. „Das Ambiente und das gute Essen sprechen für sich“, da ist sich Andritzke sicher. Die Erfolgsgeschichte des „Rössle“ geht mit dem neuen Pächter also weiter.