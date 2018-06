Der Weildorfer Narrenbaum steht kerzengerade

Vor dem heutigen finalen Sturm auf das Rathaus haben die Salemer Narren vielerorts erst einmal die Narrenbäume aufgestellt. In Weildorf maß der Baum stolze 23,50 Meter, den die Zimmermänner am Schmutzigen Donnerstag mit vereinten Kräften bei der historischen Kegelbahn in der Ortsmitte aufstellten.

Bevor der kunstvoll geschmückte Baum aber am Platz seiner Bestimmung ankam, wurde er von reichlich Kindern mit einem langen Seil durchs Dorf gezogen. Vorneweg marschierten die Weildorfer Chaoten, die aufgrund ihrer bevorstehenden Auflösung eine eigene, laut klagende Trauergesellschaft mit dabeihatten. Nach ein paar Verpflegungsstationen entlang des Weges kam man schließlich beim Narrenloch an der historischen Kegelbahn an. Hier übernahmen dann die Zimmermänner das Kommando. Bevor die erste Schwalbe angesetzt wurde, montierte Zimmermann-Chef Peter Groß aber noch die kleinen Holztäfelchen, die die Kinder eigens für den Weildorfer Narrenbaum bemalt hatten.

Dann hieß es kräftig drücken und schieben. Nach einigen kleinen Korrekturen war es dann aber schließlich doch geschafft und der Baum stand. Damit haben auch in Weildorf die Narren endgültig die Macht übernommen.