Der TSV macht das Meisterstück perfekt

Volleyball-Drittligist TSV Mimmenhausen hat am Samstagabend vor rund 850 Zuschauer den VfB Friedrichshafen 2 mit 3:1 (25:19, 20:25, 25:12, 25:22) geschlagen und drei Spieltage vor Saisonende den Titel unter Dach und Fach gebracht. Damit spielen die Südbadener nächste Saison in der zweiten Liga.

„Genießt diesen geschichtsträchtigen Moment“, schrie Hallenmoderator Klaus Diwersy kurz nach 22 Uhr ins Mikrofon. Zu diesem Zeitpunkt leuchtete ein gelb-blaues Farbenmeer von den Rängen der Sporthalle am Bildungszentrum Salem. Die allermeisten Zuschauer hatten sich erhoben, die farbigen Transparente enthüllt und freuten sich mit der Mannschaft, die wenige Minuten zuvor gleich den ersten Matchball versenkte und damit den Startschuss zur Party einläutete. Die TSV-Jungs um Spielertrainer Christian Pampel, der später eine ordentliche Sektdusche einstecken musste, freuten sich wie kleine Kinder. Auf dem Spielfeld, in den Rängen und im Foyer floss das Bier des Sponsors in Strömen.

Entscheidend für den letztendlich verdienten Heimerfolg des unangefochtenen Tabellenführers aus dem Südbadischen war der vierte Durchgang, der einem Kopf-an-Kopf-Rennen gleichkam und an Spannung kaum zu überbieten war. Zuvor heimste der TSV gleich den ersten Satz mit 25:19 ein. „Und der zweite (Streich) folgt zugleich...“, freute sich Diwersy, der als langjähriger Volleyballabteilungsleiter maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Erfolgs hat, schon diebisch.

Doch wollte der VfB den Hausherren nicht einfach kampflos das Feld überlassen und schlug zurück. Überhastete Angriffe und andere individuelle Fehler brachten den Gegner aus dem Württembergischen nach vorne (13:11, 18:13, 21:16). Spielercoach Pampel nahm die Auszeit, doch es halft nichts: Kurz nach 21 Uhr glichen die Häfler durch das 25:20 zum 1:1 nach Sätzen aus. Danach war, aus Sicht der Mimmenhausener Spieler, dann allerdings Schluss mit lustig: Über 9:5 und 13:6 zogen Pampel & Co. unwiderstehlich auf und davon, ein Angriff von Pampel, gespielt mit Auge, und ein brachialer Angriffsschlag brachten das 25:12 und die Vorentscheidung.

Mit dem Rücken der 2:1-Satzführung des TSV war klar: Falls Mimmenhausen den vierten Satz gewinnt, dann wäre die Meisterschaft perfekt. Sollte jedoch der VfB Friedrichshafen die Oberhand behalten, wäre es in den Tiebreak gegangen - und der vorzeitige Aufstiegsfeier hätte vertagt werden müssen. Entsprechend couragiert und verbissen kämpften beide Teams um jeden Ball – über 4:4, 8:8 stand es zwischenzeitlich 13:13-Unentschieden.

Aus 15:19 wird ein 25:22

Dann legten die Gastgeber eine scheinbare Ruhepause ein und lagen plötzlich mit 15:19 zurück, das Publikum wurde ziemlich still. Doch ein fulminanter Schlussspurt (20:20, 22:22) genügte, Klaus Diwersy hob drei Finger als Zeichen der noch fehlenden Punkte zum Sieg. Kurz vor 22 Uhr stand der erste Matchball fest, wenige Augenblicke später die Halle Kopf. Der Jubel war grenzenlos. Am 17. März, beim abschließenden Heimspiel, soll die erfolgreiche Saison „mit einer großen Abschlussparty“ ausklingen, wie Diwersy im Freudentaumel den Fans versprach.