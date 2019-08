Der Nachwuchs auf dem Affenberg wird flügge

Der erste Nachwuchs bei den Berberaffen kam in diesem Jahr am 25. Mai zur Welt. Später als sonst, aber in der Zwischenzeit sind alle sieben Affenbabys auf der Welt. Das berichtet der Affenberg Salem in einem Schreiben.

Während die Affenbabys in den ersten Wochen gut behütet von ihren Müttern eher im Hintergrund agierten, starten sie nun nach und nach zu ihren Erkundungstouren. Neben den Muttertieren sind auch die Männchen in der Betreuung des Nachwuchses aktiv. „Allerdings bleibt es unklar, ob es sich dabei auch um den Vater handelt, denn die Weibchen haben im Herbst mehrere Paarungspartner. So ist es keine Seltenheit, dass sich mehrere Männchen um ein Junges kümmern“ sagt Parkleiter Roland Hilgartner. Das sei eine Besonderheit bei den Berberaffen, umso spannender sei die Beobachtung der Tiere, die auf dem Affenberg fast wie in freier Wildbahn leben, sagt er weiter.

Viel Spannendes gibt es auch bei den Fütterungen durch die Parkmitarbeiter zu erfahren, die während des Tages regelmäßig stattfinden. Und ganz bestimmt erlebt man dabei die jüngsten Mitglieder der Affengruppen in Aktion, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auch die im Frühjahr geborenen Jungstörche werden immer aktiver. Viele sind bereits flügge und starten zu ihren regelmäßigen Flugübungen, um sich auf ihre Reise in den Süden vorzubereiten. Auch für die Störche gibt es täglich um 11 Uhr und um 16.45 Uhr eine moderierte Fütterung (bis einschließlich 10. September). Die Zufütterung sorgt dafür, dass die Storchenjungen gut genährt und bestens gerüstet sind für ihre Reise in den Süden, die voraussichtlich Mitte/Ende August startet.