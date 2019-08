Der Glasbläser aus dem Kloster: Ein altes Handwerk verändert sich schnell

Erheblichen Stau hat es am Donnerstagabend auf der Lindauer Autobahn gegeben. Ursache war ein Unfall im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Lindau. Nach Polizeiangaben hat kurz nach der Auffahrt Sigmarszell ein 33-Jähriger mit seinem Auto den Wagen eines 70-Jährigen überholt, als der 70-Jährige plötzlich nach links ausgeschert ist, ohne den Überholer zu beachten. Der 33-Jährige habe gebremst und sei nach links ausgewichen. Sein Fahrzeug sei zuerst in die Mittelleitplanke und danach in das Fahrzeug des 70-Jährigen geprallt.