Der fünfte König: Claudius Hoffmann unterhält mit szenischem Monolog

Der Schauspieler und Regisseur Claudius Hoffmann aus Salem ist am Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem Stück „Der Fünfte König“ im Theatersaal Siebenzwerge in Salem-Oberstenweiler zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zehn Euro. Am Sonntag, 12. Januar, ab 16.30 Uhr wird das Stück nochmals in der Christengemeinschaft Überlingen, Rengoldshauser Straße 16, aufgeführt.

Mit diesem gespielten und gesprochenen szenischen Monolog fesselt Claudius Hoffmann sein Publikum seit 19 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder kennt die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, die dem Stern zur Krippe nach Bethlehem folgten. Doch da gab es noch einen vierten König, der den Stern sah und der sich ebenfalls auf die Reise nach Bethlehem begibt, der dort aber nicht pünktlich ankommt. Unterwegs wird er immer wieder aufgehalten, weil er anderen Menschen auf vielfältige Weise hilft. Erzählt wird, abgeleitet von der Legende des vierten Königs, die Geschichte des Straßenjungen Kleophas. Der vierte König nimmt Kleophas, nachdem dieser ihn bestehlen wollte, mit auf seine Reise. Beide folgen dem Stern von Bethlehem. Die damaligen Zustände, die sich laut Veranstalter durchaus mit der heutigen Welt vergleichen lassen, wirken berührend und mitreißend durch Hoffmanns Schauspielkunst. Der vierte König als Vertreter der Weisheit und Kleophas als eher widerspenstigen Diener, der es an sich bequemer haben wollte als „ständig Gutes zu tun“. Doch im Laufe der Reise entsteht eine menschliche Verwandlung und Kleophas erkennt, wie wichtig es ist, seinem Herzen zu folgen. Kleophas findet seinen Stern. Durch Hoffmanns starke Bühnenpräsenz, seine Publikumsnähe und Sprach-und Spielkunst bleibt jede Aufführung ein einzigartiges Ereignis, welches auch weiterhin an Tiefe und schauspielerischer Brillanz gewinnt, heißt es weiter.

Claudius Hoffmann inszenierte in den vergangenen 14 Jahren mehr als 40 Regiearbeiten an Waldorfschulen und als Theatertherapeut an der Fachklinik Siebenzwerge in Salem. Seit der Uraufführung 2001 im Chössi-Theater in Lichtensteig, Toggenburg, gastierte er mit dem Soloprogramm „Der Fünfte König“ in ganz Deutschland und in der Schweiz über 100 Mal.