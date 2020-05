Der Affenberg Salem hat wieder offen

Von Schwäbische Zeitung

Eine nie dagewesene Ausnahmesituation bestimmt unseren Alltag, die Folgen spürt jeder. Redakteure und Redakteurinnen aus der Digitalredaktion haben ihre Gedanken hier aufgeschrieben. Aber wir haben auch die Leserinnen und Leser von Schwäbische.de gefragt, wie es ihnen denn gerade in dieser Situation ergeht und was sie am meisten bewegt.

Und auch wenn sich einige Antworten wiederholten...

... hier eine kleine Auswahl: Leider spaltet die Krise das Land

Dieter-Siegfried M.