Den ersten Matchball zum Klassenerhalt vergeben

„Schade. Da war mehr drin“, stellte TSV-Spielertrainer Christian Pampel nach dem 0:3 (21:25, 23:25, 23:25) beim Tabellendritten in Mainz ernüchtert fest. Letztlich fehlte dem Aufsteiger der 2. Volleyball-Bundesliga Süd aus Mimmenhausen in der Vorwoche die letzte Konsequenz im Spiel gegen die Rheinland-Pfälzer: Sowohl ein 16:12-Vorsprung im ersten als auch ein 22:20-Zwischenstand im zweiten Durchgang konnten nicht in einen Satzgewinn umgemünzt werden.

Dabei erwischte Mimmenhausen einen guten Start in die Partie. Immer wieder spielten die Gäste Geduldig die eigenen Angriffe zu Ende, waren hellwach in der Blocksicherung und machten wiederum selber Druck über gute Aufschläge und Blockaktionen. Über die Zwischenstände von 8:4 und 16:12 setzte sich das Pampel-Team somit kontinuierlich auf 18:14 ab.

Doch dann kam der kurze Bruch im Spiel: Erst wackelte die Annahme zweimal. Und auch die Hauptangreifer um Christian Pampel und Jonas Hofmann fanden nicht mehr die Mittel, um gegen den starken Block- und Abwehrverbund des Tabellendritten durchzukommen. Plötzlich wurde aus dem komfortablen Vorsprung ein 18:20-Rückstand, schnell war danach der erste Satz weg.

Mainz war nun voll in der Partie und legte im zweiten Durchgang einen fulminanten Start hin (8.1, erste technische Auszeit). Doch kämpfte sich der Aufsteiger Punkt um Punkt zurück und war so beim 17:20 wieder in Schlagdistanz. Eine Aufschlagserie von Bogdan Birkenberg sorgte dann sogar für die komplette Wende im Satz – Mimmenhausen war wie aus dem Nichts 22:20 in Führung. Dann jedoch packte der starke Block der Gastgeber zu.

„Nicht zufrieden“ zeigte sich der TSV-Spielertrainer dann allerdings mit dem Auftreten seines Teams im dritten Satz. „Mainz hat im letzten Durchgang deutlich merkbar den Druck aus den Aufschlägen genommen und sich auf die Fehler von uns sowie den eigenen Block-/Abwehrverbund verlassen“, so Pampel. Der ärgerte sich, dass dieses Konzept der Gastgeber aufging. Mimmenhausen machte zwar keine entscheidenden Fehler in der Annahme, brachte diese aber zu selten so gut, dass Zuspieler Michael Diwersy den gegnerischen Block vor Herausforderungen hätte stellen können.

Aussichtslos zurück schien Mimmenhausen beim ersten Matchball für Mainz zu liegen (18:24). Doch der Spielertrainer selbst machte es nochmals spannend. Durch starke Aufschläge von Christian Pampel verkürzte der TSV bis auf 23:24. Und er hatte noch die Chance im Gegenangriff zum Ausgleich, die ungenutzt blieb. Dem Mainzer Tobias Brand ware es vorbehalten, per Rückraumangriff das Spiel zu beenden.

Mimmenhausen vergab somit die erste Chance, den Klassenerhalt rein rechnerisch aus eigener Hand fixzumachen. Da parallel die ersten beiden Anwärter auf den letzten Abstiegsplatz, Gotha und Freiburg, jeweils die eigenen Partien gewinnen konnten, bleibt der Abstiegskampf somit weiterhin offen und sehr spannend.

Trotz der Niederlage verteidigte der TSV den siebten Tabellenplatz und hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. In den zwei verbleibenden Spielen haben die Salemer somit weiterhin alles in der eigenen Hand, den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen.

Besonders freuen würde sich TSV-Coach Pampel natürlich, wenn dieser letzte Schritt direkt beim abschließenden Heimspiel am Samstag, 6. April, gegen den Tabellenzweiten aus Grafing gelingen würde.