Der erste Bagger ist angerückt, das Gewerbegebiet Neufrach wächst weiter. Am Montag war Baubeginn zur Erschließung des Abschnitts Neufrach-Ost IV. Das Erweiterungsgebiet umfasst rund vier Hektar, davon werden rund 80 Prozent als Flächen für Gewerbebetriebe angeboten. Zuvor müssen aber Straßen, Frisch- und Abwasserleitungen gebaut und die Leitungen für die Strom- und Breitband-Versorgung verlegt werden.

Die bisher in den Abschnitten Eins bis Drei in Neufrach-Ost erschlossenen Gewerbeflächen seien vorrangig an einheimische Firmen vergeben worden, erklärte Bürgermeister Manfred Härle. So solle auch bei der jetzt anstehenden Erweiterung im Abschnitt Vier verfahren werden. Für das neue Baugebiet gebe es bereits die ersten Bewerbungen. Als erstes Unternehmen habe die Firma „innoSysTec“ für eine Fläche von etwa 7000 Quadratmetern den Zuschlag erhalten, berichtete Härle. Das Unternehmen entwickelt Software für Konzerne und staatliche Institutionen, die große Datenmengen analysieren und verarbeiten. Derzeit ist die Firmensitz im Gewerbepark Neufrach und aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung soll es eine Erweiterung geben. Im ersten Abschnitt sollen 100 Mitarbeiter hier beschäftigt werden, erklärte Rainer Liesenkötter als Vertreter des Unternehmens, später sollen 50 weitere hinzukommen.

Die „RBS Wave“, ein Unternehmen der EnBW, wird als Erschließungsträger für die Gemeinde Salem fungieren, mit den Tiefbauarbeiten wurde die Firma „Strabag“ beauftragt. Die für den Straßenbau und die Verlegung der Rohre rund 8000 Kubikmeter Erde bewegen wird. Die Gemeinde rechnet mit etwa 3 Millionen Euro Baukosten. Neben den Bauflächen für die Gewerbeunternehmen entstehen rund 3300 Quadratmeter öffentliche Verkehrsfläche, als öffentliche Grünfläche sind etwa 3100 Quadratmeter vorgesehen. Im Juli sollen die Arbeiten fertig sein.