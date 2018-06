Das BZS kann den Narren nicht standhalten

Stück für Stück haben seit dem frühen Donnerstagmorgen die Narren die Macht im Ländle übernommen. Kaum hatten in Salem die Wecker in den Teilorten die Narrenschar entfesselt, begannen auch schon die Abordnungen auszuschwärmen. Während das Rathaus noch eine Schonfrist von einem Tag bekam, wurden zumindest die Schüler für die anstehenden Feierlichkeiten befreit. Das Bildungszentrum Salem blieb zur Freude der Schüler ebenfalls nicht verschont. Angestachelt von der Musik der Weildorfer Chaoten, setzten sich die Narren in Bewegung und befreiten eine Klasse nach der anderen. Zufrieden mit der gelungenen Operation zeigte sich Horst Schmid von der Arbeitsgemeinschaft der Salemer Narrenzünfte. „Ich bin sehr zufrieden. Es läuft wunderbar und die Narren sind gut drauf“, so der Vorsitzende. Als Ausgleich für die große Aufregung hatte er wieder 600 Brezeln mit dabei, die an die Schüler und Lehrer verteilt wurden.

Im Rahmen eines kleinen Empfanges im Lehrerzimmer, zeichnete Schmid Schulleiter Emil Bauscher mit dem kleinen Verdienstorden der Salemer Zünfte aus. Für Bauscher, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht, war es die letzte Schülerbefreiung als Schulleiter. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Urgestein der Weildorfer Chaoten Thomas Ziegler. Wer im nächsten Jahr die musikalische Begleitung bei der Schülerbefreiung übernehmen wird ist indes noch unklar, da die Weildorfer Chaoten in diesem Jahr ihre letzte Saison spielen. (mas)