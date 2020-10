Bundestagswahl: SPD nominiert Kandidaten

Die SPD im Bodenseekreis entscheidet am Donnerstag, 22. Oktober, im Prinz-Max-Saal in Salem darüber, wer im kommenden Jahr für die Partei ins Rennen um das Bundestagsmandat im Wahlkreis 293 gehen wird. Kreisvorsitzender Leohn Hahn bewirbt sich erneut um die Kandidatur, wie er mitteilte. Stimmberechtigt sind alle SPD-Mitglieder im Wahlkreis.

In einer Sitzung gemeinsam mit Vertretern aller Ortsvereine im Wahlkreis 293 hat der SPD-Kreisvorstand die Kandidatur von Leon Hahn einhellig begrüßt und unterstützt, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung. „Ich glaube fest daran, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen können, wenn wir die Veränderungen, die uns aktuell bevorstehen, politisch klug gestalten“, so Hahn. Wenn man offen für neue Ideen und eine zupackende Politik sei, könne man Herausforderungen wie Corona, die Transformation der Wirtschaft oder durch den Klimawandel gut bewältigen, so Hahn weiter.

Der 29-Jährige, der auch Mitglied des SPD-Landesvorstands ist, kündigte außerdem an, neben seinem langjährigen Einsatz für mehr bezahlbaren Wohnraum auch ein klares Signal gegen Rechts senden zu wollen. „Wir standen vor vier Jahren als Bollwerk gegen Rechts am See. Damals wie heute gilt: Weder die AfD noch ihre menschenfeindliche, hasserfüllte Politik haben am See einen Platz.“