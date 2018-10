Bulli-Tour: Das erste soziale Projekt entsteht

Der Salemer Fotograf Patrick Scholz fährt gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Nuber und Hund Oskar im VW-Bus durch Europa. Von unterwegs unterstützen sie auf verschiedene Weise soziale Projekte. In regelmäßigen Abständen berichten sie in der Schwäbischen Zeitung von ihren Erlebnissen. In der nächsten Etappe geht es für die beiden weiter von Dänemark über Südschweden nach Norwegen.

Am Ende unserer Zeit in Dänemark sind wir nicht nur in Kopenhagen, sondern inzwischen auch voll und ganz im Reisealltag angekommen. Auch auf einer Reise entwickeln sich mit der Zeit Routinen und Tagesabläufe und das Reisen wird immer mehr zum Alltag. Nachdem wir im ersten Monat primär mit eigenen Gedanken und dem Realisieren der Reise beschäftigt waren, schweifen unsere Gedanken seit einigen Tagen immer öfters zu unserem Projekt in Kenia. In Kopenhagen haben wir schließlich die Idee für unser erstes soziales Projekt der Bulli-Tour.

Da sich Geld verdienen mit Straßenmusik und Handstandakrobatik in Dänemark bisher sehr schwierig gestaltet, wollten wir es noch einmal wissen und stellen uns an einen der bekanntesten Touristenspots in Dänemarks Hauptstadt. Dieses Mal wollen wir allerdings nicht für unsere eigene Reisekasse spielen, sondern für einen Freund aus Kenia, um ihm den dringend benötigten Computerkurs in seinem Studium zu finanzieren. Mit großem Plakat ziehen wir also los in die Stadt und verdienen an einem ganzen Tag gerade mal 45 Euro. Nach diesem erneuten Rückschlag ist die neu gewonnene Motivation natürlich erst einmal dahin, aber wir beschließen, nicht aufzugeben und es in der nächsten Stadt wieder zu versuchen. Parallel dazu starten wir noch einen Fundraising Aufruf über unsere Facebook-Seite. Und tatsächlich: Mithilfe der genrierten Spenden und einem erneuten Tag Straßenmusik und -akrobatik schaffen wir es schließlich, James einen Computerkurs in Kenia zu finanzieren. Ein unglaublich schönes Gefühl und wieder ein Beispiel dafür, wie einfach es ist, zu helfen und Gutes zu tun.

Atemberaubendes Norwegen

Die nächsten Wochen geht es für uns weiter nach Südschweden, wo wir wunderschöne Tage im Kanu auf dem Immeln-See verbringen. Wir erkunden den See mit seinen hunderten wilden und einsamen Inseln und genießen die Ruhe und Schönheit der Natur.

Von Südschweden fahren wir weiter in Richtung Norwegen und trauen unseren Augen kaum, als wir im Südwesten an der Küste im Ort Lista ankommen. Norwegen zieht uns von Anfang an in seinen Bann. Neben unglaublichen Berglandschaften, endlosen Weiten und unberührter Natur sehen wir in Lista eine Kulisse, die man so wohl nur in der Karibik erwarten würde. Weiße Sandstrände, welche sich Kilometer weit erstrecken und türkisblaues, kristallklares Meerwasser. Dazu genießen wir hier im Norden wunderschöne hochsommerliche Tage, bei denen Temperaturen bis 28 Grad keine Seltenheit sind. Wir können es kaum erwarten, das ganze Land zu bereisen und sind uns jetzt schon im Klaren, dass wir wohl einige Wochen hier verbringen werden.