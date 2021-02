Bürostuhl fängt Feuer

Weil am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einer Firma in Mimmenhausen bei Schweißarbeiten ein Bürostuhl in Brand geraten ist, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Bahnhofstraße aus. Da der Brandverursacher das Feuer bereits selbständig gelöscht hatte, konnten die Freiwillige Feuerwehr Salem, die mit etwa 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, und die weiteren Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich.