Bryan Ferry spielt seine Hits in Salem

Bryan Ferry kommt nach Salem. Er spielt am Donnerstag, 30. Juli beim Open Air am Schloss Salem. Das teilt die Veranstaltungsagentur Allgäu Concerts mit.

Der Gründer der Band Roxy Music wird die größten Hits seiner Karriere präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Es gibt nur wenige Künstler, die im Verlauf einer langen Karriere so viel gewagt haben – und gleichzeitig ihren Grundprinzipien treu geblieben sind wie Bryan Ferry. Über die Jahre interpretierte er Perlen des ‚Great American Songbook‘ und von Bob Dylan, widmete sich seiner zweiten großen Liebe, dem Jazz, und bewies durch Kooperationen mit Leuten wie DJ Hell, Groove Armada oder einem Remix-Album, dass er den Anschluss an aktuelle Strömungen nicht verloren hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit der ersten Veröffentlichung mit Roxy Music im Jahr 1972 gilt Bryan Ferry als einer der innovativsten Musiker, Songwriter und Sänger der internationalen Pop- und Rockszene. In Punkto Kleidung und Coolness genießt er den Ruf einer absoluten Stilikone. Er hat so unterschiedliche Künstler wie David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Franz Ferdinand und The Killers inspiriert. Insgesamt hat Bryan Ferry mit den Roxy-Music-Werken sowie seinen Solo-Alben über 30 Millionen Alben weltweit verkauft, heißt es. Zu seinen größte Hits zählen „Slave To Love“, „Virginia Plain“, „More Than This“, „Love Is The Drug“ und „Let’s Stick Together“. Seine Live-Auftritte werden immer noch getragen von seiner samtenen Stimme.

Noch während des Kunststudiums zog Bryan Ferry Ende der 60er-Jahre nach London. Inspiriert von Scott Fitzgerald, Velvet Underground und Bill Haley gründete er 1970 die Glam-Pioniere Roxy Music. Mit Brian Eno, Andy Mackay, Phil Manzanera und Paul Thompson entwickelte sich ein stabiles Line-Up. Der Durchbruch mit der Single „Virginia Plain“ war für die Band 1972 der Start einer Weltkarriere. Parallel nahm Ferry bereits damals seine Solokarriere auf, die bis zum heutigen Tage anhält.

Das Konzert in Salem am Donnerstag, 30. Juli 2020, beginnt um 20 Uhr. Karten Kosten zwischen 68,24 bis 102,74, VIP-Tickets gibt es für 215 Euro. Zu den VIP-Leistungen zählen ein Sitzplatz in den ersten Reihen und ein VIP Parkplatz direkt am Gelände. Der Vorverkauf beginnt am 1. November bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de.