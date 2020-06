Die Brandmeldeanlage eines Asylbewerberheims in der Bodenseestraße in Mimmenhausen hat am Samstag um 1.47 Uhr Alarm geschlagen. Die Salemer Feuerwehr rückte aus. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde zudem ein „Feuerschein hinter einem Fenster“ gemeldet, weshalb die Leitstelle wegen eines Wohnhausbrandes auch die Wehren aus Uhldingen-Mühlhofen mit der Drehleiter und Markdorf mit dem Gerätewagen-Atemschutz alarmierte.

Letzten Endes stellte sich heraus, dass eine Kartonage Feuer gefangen hatte und beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht war. Im Einsatz befanden sich auch die SEG Salemer Tal und die Landespolizei.