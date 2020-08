Brand in Tobelhof: 20 000 Euro Schaden

Ein technischer Defekt an einem elektrischen Verteilerkasten dürfte die Ursache dafür sein, dass es am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in Tobelhof bei Neufrach zu einem Schwelbrand in einem Keller gekommen ist. Die Bewohner bemerkten den Rauch und verständigten die Feuerwehr. Laut Polizeibericht löschte die Freiwillige Feuerwehr Salem mit 25 Mann den Brand. Nach ersten Schätzungen ist an dem Gebäude und dem Inventar insgesamt ein Schaden von etwa 20 000 Euro entstanden.