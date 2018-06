Blockflötist Maurice Steger spielt im Salemer Kaisersaal

Gemeinsam mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen präsentiert der Schweizer Blockflötist Maurice Steger am Sonntag, 24. Juni, in Schloss Salem barocke Flötenmusik. Der Virtuose und sein vierköpfiges Ensemble spielen um 11 Uhr ihr Programm „Souvenirs“: musikalische Kostbarkeiten, die der österreichische Graf Aloys von Harrach einst von Neapel in seine Heimat brachte und von Maurice Steger wiederentdeckt wurden. Im prunkvollen Kaisersaal treffen die lang vergessenen Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert auf Konzerte von Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann.

Energiegeladen, mitreißend und oft in aberwitzigem Tempo: Maurice Steger ist laut Veranstalter für seine Virtuosität und Bühnenpräsenz bekannt. Für die Matinée in Schloss Salem hat er Souvenirs aus Italien im Gepäck, die er neu zum Klingen gebracht und auf CD veröffentlicht hat. Die Musikstücke stammen aus der Sammlung des Grafen von Harrach, selbst passionierter Blockflötenspieler, und sind Erinnerungsstücke an seine Italienaufenthalte im 18. Jahrhundert. Gemeinsam mit Xenia Löffler (Oboe und Blockflöte), Nadja Zwiener (Violine), Marco Postinghel (Fagott) und Naoki Kitaya (Cembalo) interpretiert der Schweizer Blockflötist im Kaisersaal Kompositionen von Johann Adolph Hasse, Francesco Turini, Antonio Caldara, Antonio Montanari und Leonardo Vinci. Außerdem stimmen die Musiker Flötenkonzerte von Vivaldi und Telemann an.

Maurice Steger gehört zu den bekanntesten Blockflötisten auf dem Gebiet der Alten Musik, die Neue Zürcher Zeitung rühmt ihn als „Paganini der Blockflöte“. Regelmäßig kann man ihn mit tonangebenden Originalklangensembles wie der Akademie für Alte Musik Berlin oder dem Venice Baroque Orchestra als auch mit führenden modernen Orchestern wie dem Zürcher Kammerorchester oder den Berliner Barock-Solisten (Berliner Philharmoniker) erleben. Als erster westlicher Flötist konzertierte er auch mit dem traditionellen Taipei Chinese Orchestra.

Das Ensemble spielt unter anderem Antonio Vivaldis Concerto g-Moll RV 107, Georg Philipp Telemanns Konzert a-Moll TWV 43:a3, Johann Adolph Hasses Cantata B-Dur & Quadro d-Moll sowie Werke von Francesco Turini, Antonio Caldara, Antonio Montanari und Leonardo Vinci.