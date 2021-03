Betrunkener kommt von Landstraße ab und landet auf Dach

Die erhebliche Alkoholisierung eines 36-jährigen Autofahrers ist mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Hattenweiler und Altheim ereignet hat.

Der Mann war mit seinem Auto auf der L 200 in Richtung Altheim unterwegs und kam in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Von der Böschung kippte der Wagen zurück auf die Straße, wo er auf dem Dach liegenblieb. Der 36-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Wagen befreien und wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da die Atemalkoholmessung einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Am Auto, das von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Totalschaden. Gegen den 36 Jahre alten Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 20 Uhr gesperrt.