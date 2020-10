Betrüger ergaunern Computerdaten

Den E-Mail-Account einer 58-Jährigen aus Salem kaperten bislang Unbekannte auf dreiste Art und Weise am vergangenen Sonntag. Ein Schaden entstand bislang glücklicherweise aber nicht.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau von ihrem E-Mail-Provider eine offenbar täuschend echt aussehende, tatsächlich aber gefälschte Mail. In dieser sei die Frau aufgefordert worden, zur erneuten Verifizierung ihre Benutzerdaten sowie ihr Passwort einzugeben, was sie in gutem Glauben auch tat. Danach stellte sie fest, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihren Mail-Account hatte und stattdessen von diesem in ihrem Namen an alle darin hinterlegten Empfängeradressen eine Nachricht versandt wurde, in welcher die Angeschriebenen gebeten wurden, der Absenderin zu helfen, da sie sich in einer finanziellen Notlage befinden würde. Offenbar sollte auf diese Weise versucht werden, die Empfänger zur Überweisung von Bargeld zu bewegen.

Nach ersten Erkenntnissen ist nach Angaben der Polizei aber niemand auf den Betrugsversuch hereingefallen. Somit entstand auch kein finanzieller Schaden. Auch gelang es zwischenzeitlich, den Account unter Mithilfe des Providers wiederherzustellen und die Daten zu sichern. Der Polizeiposten Salem hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinesfalls persönliche Daten wie Zugangskennungen oder Passwörter per Mail zu übersenden und Mails mit der Aufforderung, derartige Daten einzugeben oder zu ändern, äußerst kritisch zu hinterfragen. Im Zweifelsfall sollte mit dem Absender telefonisch Rücksprache gehalten werden.