Bei Storchenberingung am Affenberg sind bisher 60 Jungtiere registriert

Der Storchennachwuchs auf dem Affenberg Salem ist jetzt im richtigen Alter, um beringt zu werden. Bevor die Jungen allesamt flügge werden, sorgen die Storchenexperten dafür, dass die Jungpopulation beringt und somit registriert wird.

Die jungen Störche sind zu unterschiedlichen Zeiten geschlüpft, müssen aber circa fünf Wochen alt sein, damit der markierte Ring gut sitzt, teilen die Verantwortlichen vom Affenberg Salem in einem Schreiben mit. Mit geübtem Griff werden die Ringe angebracht. Und wenn man schon mal oben am Horst ist, werden auch die Schnäbel der jungen Adebare gesäubert und die Horste geprüft. Gemäß angeborenem Verhalten stellt sich der Storchennachwuchs dabei tot. Die Eltern beobachten das Ganze aus der Nähe. Sobald sich der Hubkorb wieder vom Horst entfernt, kehren sie zurück und schauen nach dem Rechten.

„Dank günstiger Wetterbedingungen haben wir bisher ein sehr gutes Storchenjahr“, so Parkleiter und Biologe Dr. Roland Hilgartner. „Schon bald beginnen die ersten Jungstörche mit dem Fliegen. Den eleganten Segelflug beherrschen sie automatisch, das Starten und Landen jedoch will gelernt sein. Dabei gibt es für unsere Besucher viel zu beobachten. Am schönsten ist es jedoch, wenn bei guter Thermik der Himmel über dem Affenberg voller Störche ist!“ Nach intensiven Flugmanövern sind die Jungstörche dann etwa Mitte August kräftig genug, um zum großen Vogelzug nach Süden zu starten. Ihre Eltern erholen sich noch von der anstrengenden Aufzucht und reisen etwas später nach.