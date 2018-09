Bei Nachwuchswerbung wird kreativ gedacht

Der Salemer Junior-Blaulichttag hat einen Besucherandrang erlebt. Bereits zum fünften Mal haben das Jugendrotkreuz Salemertal und die Jugendfeuerwehr Salem vor allem Kinder und Jugendliche dazu eingeladen, einmal „Blaulichtluft“ zu schnuppern. Bei strahlendem Sonnenschein ließen es sich aber auch die Erwachsenen nicht nehmen, bei den beiden Hilfs- und Rettungsorganisationen vorbeizuschauen.

Die Idee zum Blaulichttag entstand vor fünf Jahren. „Damals waren die Mitgliederzahlen rückläufig“, erinnert sich die Jugendleiterin des Roten Kreuzes, Carmen Schreiber. Mit dem Blaulichttag sollte vor allem Werbung gemacht werden, um die Mitgliedszahlen, hauptsächlich beim Nachwuchs, wieder zu erhöhen.

Von Anfang an mit dabei war auch die Feuerwehr, die es sich nicht nehmen ließ, bei der Aktion mitzumachen. Inzwischen ist der Tag ein Selbstläufer und viele Kinder fragen schon im Vorfeld nach der Veranstaltung, wie der stellvertretende Jugendleiter der Feuerwehr, Sascha Herter, erzählt. Es ist ja an diesem Tag viel geboten. Beim Roten Kreuz gibt es eine Kuscheltierklinik, die sich liebevoll um die mitgebrachten Patienten kümmert. So werden schon mal abgetrennte Beine an Teddybären wieder angenäht und Löcher in diversen Kuscheltieren unter den wachsamen Augen ihrer Besitzer gestopft. Ohne Pflaster verlässt kein Kuscheltier das Zelt. Und während der eine oder andere Patient noch im Ruhebereich neue Kraft sammelt, haben die Kinder Zeit, den Rest zu erkunden. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein und auf geschminkten Wunden kann das Anlegen von Verbänden geübt werden.

Bei der Feuerwehr kann sich der Nachwuchs beim Löschen mit dem Feuerlöscher versuchen und mit einem Wasserstrahl Zielübungen auf Bälle machen. Außerdem lockt natürlich bei beiden Organisationen der umfangreiche Fuhrpark zum Besichtigen. Bei der Feuerwehr sogar zusätzlich mit der Möglichkeit, einmal selbst auf eine Runde um den Schlosssee mitzufahren.

Auch eine Polizeistreife schaut an diesem Tag vorbei und lädt die Kinder zum Erkunden des Streifenwagens ein. Und während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen schnell mit den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern vor Ort ins Gespräch kommen, haben die Kinder vor allem eines: Spaß. „Wir haben nach dem Blaulichttag immer zwei bis drei Kinder, die bei uns weiter reinschnuppern“, sagt Schreiber und freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen an diesem Tag. Aktuell sind 32 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren in der Ausbildung beim Roten Kreuz. Bei der Jugendfeuerwehr sind 28 Jugendliche in der Ausbildung. Bei beiden Organisationen steht in der Ausbildung des Nachwuchses vor allem der Spaß und das Knüpfen neuer Freundschaften im Vordergrund, sind sich Schreiber und Herter sicher. Langsam sollen die Kinder an die vielfältigen Aufgaben des freiwilligen Dienstes herangeführt werden. Viel zu schnell endet für manche Kinder die dreistündige Veranstaltung. Die Weichen für die Teilnahme bei einem der Übungsabende sind bei dem einen oder anderen schon gestellt.