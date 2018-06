Bauarbeiten bei Generation+ gehen zügig voran

Es tut sich etwas auf der Baustelle des Wohnprojekts Generation+ in Mimmenhausen. Die derzeit größte einzelne Baumaßnahme in Salem liege absolut im Zeitplan, bestätigt Bauherr Bernhard Straßer auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Am Freitag soll bereits der erste Teil der Tiefgaragendecke betoniert werden. Darüber hinaus stehe auch der Fertigstelle zum Jahresende 2014 nichts im Weg.

Es wird fleißig gearbeitet auf der Baustelle gegenüber der Feuerwehrstation. Auf deren Dach hat die Baufirma im Übrigen einen Kamer installiert, sodass Bauherr Bernhard Straßer „von meinem Schreibtisch die Baustelle immer im Blick hat“. Das derzeitige Wetter sei das „absolute Traumwetter“ der Arbeiter, morgens kühl, mittags schön, aber nicht zu heißt. Denn das gute Wetter der Vergangenen Wochen sei für die Arbeiten zwar prinzipiell gut gewesen, doch wenn es zu heiß sei, sei das auch nicht gut. „Dann staut sich die Hitze unten in der Baugrube.“ In dieser Zeit sehe man den Bauarbeitern an, ob es Montag, Mittwoch oder Freitag sei. Daher gebe es seit Jahren freie Getränke.

Viel Technik liegt bereits im Erdreich unter der Garage, beispielswiese für die Brunnen oder die Luftanlage. „Das erspart uns später viel Arbeit“, sagt Straßer. Am Freitag soll nun der ersten Teil, etwa ein Viertel der Decke betoniert werden. Dazu werden über 200 Kubikmeter Beton benötigt. „Das sind insgesamt 70 LKW“, verdeutlicht Straßer. Drei oder vier Fahrzeuge werden dazu vom Betonwerk Salem zur Baustelle pendeln. Rund vier Stunden, schätzt Straßer, werde man für die Arbeit brauchen.

Doch nicht nur die Arbeiten vor Ort laufen gut. Auch die Nachfrage nach den Wohnungen ist weiterhin stark. „Über die Hälfte der Wohnungen ist bereits verkauft“, sagt Straßer. Interessierte und Käufer kommen vorwiegend aus dem näheren Umkreis. Und es sei von Anfang an nicht als überregionales Konzept konzipiert worden, so Straßer. „Es gibt bei de Interessenten immer einen Bezug zu Salem.“