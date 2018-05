Barocke Tafelfreuden und ein sprechender Kachelofen

Das Jahr 2018 haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg unter das Thema „Von Tisch und Tafel. Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen“ gestellt. 15 Monumente im ganzen Land sorgen für einen bunten Reigen an Führungen, Festen und Veranstaltungen. Salem, das ehemalige Zisterzienserkloster und Schloss, ist reich an Geschichten und Zeugnissen von Landwirtschaft und Küchentradition, von Weinbau und Tafelkultur aus vielen Jahrhunderten. Auch wenn in einem Kloster wie Salem strenge Speiseregeln und lange Fastenperioden den Alltag bestimmten: Die Mahlzeiten waren wichtige gliedernde Elemente des mönchischen Alltags. Aus späteren Zeiten ist auch der Überfluss dokumentiert: Dokumente des 18. Jahrhunderts überliefern kostspielige Festmähler – auch das ist ein Teil der klösterlichen Geschichte.

Ein Wahrzeichen der Zisterzienser war die blühende Landwirtschaft mit ihrer erfolgreichen Lebensmittelproduktion. Die Ordensregel verlangte, von der eigenen Hände Arbeit zu leben – eine Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs. Die vielen historischen Anknüpfungen gaben für die Staatlichen Schlösser und Gärten den Anlass, die Eröffnung des diesjährigen Themenjahres mit einem Festtag in Salem zu begehen. Aus diesem Anlass stehen am 6. Mai Sonderführungen und Vorträge rund um das Jahresmotto auf dem Programm, bei denen man die Geschichte von Essen und Trinken, von Ernährung und Wirtschaften, von strengen klösterlichen Speiseregeln bis zur erfolgreichen zisterziensischen Landwirtschaft kennenlernen kann. Zudem präsentieren regionale Anbieter ihre Produkte und bieten diese zum Kauf an.

Gleich um elf Uhr starten die beliebten „Weingeschichten“. Auf einem Rundgang durch Weinkeller, Kloster mit Speisesaal der Mönche, Kreuzgang und Kirche gibt es drei ausgewählte Weine zur Verkostung. (zweiter Termin um 14 Uhr) Um 12 Uhr und um 15 Uhr geht es zum berühmten „sprechenden“ Kachelofen aus dem Jahr 1733 im Sommerrefektorium. Seine vielfältig bemalten Kacheln zeigen das Alltagsleben sowie die Ess- und Trinkgewohnheiten der Zisterzienser – „Ein Bilderrätsel in Keramik“, so der Titel der Führung. Um 16 Uhr beginnt eine Führung durch den Weinkeller. Der Weinanbau war einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Klosters Salem und reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück.Ebenfalls auf dem Programm am Sonntag: die Kinder- und Familienführung „Auf den Spuren der weißen Mönche“ (15 Uhr).

In der Bibliothek von Salem bieten kurze Vorträge mit einer Dauer von 30 Minuten kompaktes Wissen: etwa über Philipp Theodor Popele. Salem verfügte seit dem Mittelalter über große Gartenanlagen, in denen Obst und Gemüse angebaut wurde. Mit seinem 1779 verfassten „Obstbuch“ gab Philipp Theodor Popele dem Kloster ein wunderbares Nachschlagewerk für die Praxis in die Hände (13 / 15 Uhr).

Mit „Barocken Tafelfreuden“ befassen sich die Vorträge um 14 und um 16 Uhr: Zur Repräsentation von Fürsten und Äbten gehörte nicht nur die aufwendige Architektur, sondern auch die Lebensart. Quellen aus dem 18. Jahrhundert berichten von kostspieligen Gastmählern der Salemer Äbte.