Barangestellte mit einem Glas verletzt

In einer Bar in Neufrach ist es in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht zu einer Körperverletzung gekommen. Den Angaben einer 26-jährigen Angestellten zufolge wollte diese die Bar schließen, was einem der letzten Gäste, einer bislang unbekannten Frau, missfiel. Die Unbekannte habe die 26-Jährige dann zunächst massiv beleidigt und bespuckt und schließlich ein Glas nach ihr geworfen, welches die Angestellte im Gesicht traf. Hierdurch zog sich die 26-Jährige eine stark blutende Platzwunde über dem linken Auge zu, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden musste. Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Täterin, welche Zeugen vom Sehen her bekannt ist, dauern an, heißt es im Polizeibericht.