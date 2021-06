Badegast schlägt Bademeister

In einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 39-jähriger Mann befunden, als er am Dienstag gegen 17 Uhr auf mehrere Angestellte des Freibads am Schlosssee in Salem losging. Das berichtet die Polizei.

Nachdem er einen Bademeister mit Faustschlägen im Gesicht verletzt hatte, rannte er zum Kiosk und schlug dort eine Verkäuferin, die anschließend flüchten konnte. Zeugen verständigten die Polizei und hielten den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte im Kiosk fest, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ.

Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich wegen Körperverletzung gegen den 39-Jährigen, der aufgrund seines Gemütszustands in eine Spezialklinik gebracht wurde.