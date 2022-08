Autofahrerin weicht in Salem einer Katze aus und kommt von der Straße ab

Eine 21-jährige Frau ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie am Vormittag gegen 11.20 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Straße von Salem-Stefansfeld in Richtung Untersiggingen unterwegs. Als eine Katze die Straße kreuzte, wich die Autofahrerin nach rechts aus. Dabei überfuhr sie laut Polizei zwei Leitpfosten und kollidierte mit einer Schutzplanke. „Von dort wurde sie abgewiesen, schleuderte quer über beide Fahrstreifen und prallte gegen ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer“, schreibt die Polizei.

Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizeibericht brachte sie ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. „An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro“, schreiben die Beamten. Das Auto wurde abgeschleppt. Hinzu kommt der Schaden an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40 zu melden.