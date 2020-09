Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag in der Zeit von 7.30 bis 7.40 Uhr bei einer Bäckerei in der Weildorfer Straße in Salem vermutlich beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte er sich laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.