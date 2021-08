Auto überschlägt sich auf L 205

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 7 Uhr vermutlich – so die Polizei – aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L 205 bei Salem ins Schleudern geraten. Er prallte in der Folge gegen ein entgegenkommendes Auto eines 64-Jährigen. Das Auto des jungen Mannes überschlug sich in der Folge und blieb in einem Maisfeld auf dem Dach liegen.

Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 64-jährige verletzte sich leicht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Autos. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 18 000 Euro.