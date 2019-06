Auto prallt gegen Baum

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Deisendorfer Straße, dem Verbindungsweg von Deisendorf in Richtung Tüfingen, von der Straße abgekommen. Das Auto prallte mit der linken Seite gegen einen Baum. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Sowohl der 20-Jährige als auch seine gleichaltrige Mitfahrerin zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.