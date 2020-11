Auto landet zerstört im Graben

Weil eine 25-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der L 205 zu spät erkannte, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge auf Höhe des Abt-Anselm-Wegs in Salem verkehrsbedingt anhalten mussten, hat sie, um einen Auffahrunfall zu verhindern, nach rechts gelenkt und ist im Straßengraben zum Stehen gekommen. Dies berichtet die Polizei. Während die junge Frau unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Dieser war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.