Auffahrunfall beim Abbiegen

Weil er einen Verkehrsteilnehmer abbiegen lassen wollte, ist es zu einem Unfall gekommen.

Ein 62-Jähriger wollte auf der Landesstraße von Tüfingen in Richtung Schloss Salem nach links abbiegen. Ein entgegenkommender 42-Jähriger verringerte sein Tempo, um den 62-Jährigen abbiegen zu lassen. Die Situation erkannte ein hinter ihm fahrender 18-Jähriger zu spät. Laut Polizeibericht versuchte er, den Auffahrunfall abzuwenden, indem er mit seinem VW nach rechts auf das Bankett auswich. Im weiteren Verlauf touchiert er den BMW am rechten hinteren Bereich, beschädigte einen Maschendrahtzaun und prallte schließlich gegen die rechte Fahrzeugseite des bereits abgebogenen Mercedes. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, am Zaun von rund 200 Euro.