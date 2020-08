Auf dem Affenberg ist der Himmel voller Störche

Am Himmel über dem Affenberg in Salem spielt sich derzeit ein besonderes Spektakel ab: Störche üben den Thermikflug, um sich auf ihre Reise in den Süden vorzubereiten, wie die Betreiber des Affenbergs mitteilen.

Der Thermikflug, sozusagen die täglichen Übungsrunden der jüngsten Generation von Herrn und Frau Adebar, ist in diesem Jahr sogar rekordverdächtig. Denn so viele Störche gab es am Affenberg noch nie. Mehr als 300 Tiere leben seit etwa einer Woche rund um das bekannte Ausflugsziel in Salem. Ein Ort, den die meisten für die Berberaffen kennen, welche dort wie in freier Wildbahn leben. Und genau dieser Ort scheint nicht nur für die Affen ein Paradies zu sein, sondern eben auch für die Weißstörche.

Der Himmel in Salem voller Störche: Bald treten die Vögel ihre Reise in den Süden an. (Foto: Affenberg Salem)

Im Frühjahr wurden 121 Jungstörche beringt. Dazu kommen 50 Brutpaare und zahlreiche weitere Jungstörche aus der Region, die sich derzeit zu den Affenbergstörchen gesellen und sich in aller Ruhe auf ihre weite Reise in den Süden vorbereiten. „Wir gehen davon aus, dass die Tiere in den nächsten Tagen starten werden“, so Biologe und Parkleiter Roland Hilgartner.

Und so kommt es, dass an guten Tagen mit bester Thermik der Himmel über dem Affenberg voller Störche ist. Dann ziehen die Jungen mit den Alttieren ihre Kreise und schauen sich vielleicht ab, mit welcher Flugtechnik man die Reise gen Süden am besten meistert. Denn die Jungstörche treten den ersten Teil der Reise alleine an – ohne ihre Eltern. Die Altstörche erholen sich in dieser Zeit von der anstrengenden Aufzucht und starten später. Dank ihrer Zugerfahrung holen die Altstörche meist noch ihren Nachwuchs auf dem Zug ein und ziehen so den letzten Teil der Strecke gemeinsam mit den Jüngeren.

Sobald die Wetterlage es zulässt, brechen die Jungtiere auf. Bei idealer Thermik starten sie ihre lange und weite Reise – in der Regel ist das Mitte bis Ende August. Wie bei einem Segelflugzeug nutzen die Störche die Aufwinde durch die warme Sonne und lassen sich mit ihrer großen Spannweite förmlich tragen.

Rund zwei bis vier Wochen dauert die Reise, und die Tiere können in dieser Zeit unter günstigen Wetterbedingungen mehrere Hundert Kilometer pro Tag zurücklegen. „In diesem Jahr ist der Zug der Jungstörche ganz besonders spannend. Fünf unserer Jungtiere sind Teil eines Projektes des Max-Planck-Instituts und wurden mit Sendern ausgestattet, um das Flugverhalten der Tiere noch besser zu untersuchen. Jeder Blick auf die App ist ein Erlebnis“, freut sich Affenberg-Leiter Roland Hilgartner.