ASP beginnt mit Erweiterungsbau

Das High-Tech Unternehmen Advanced Space Power (ASP) Equipment GmbH wächst weiter: Am Donnerstag war der symbolische erste Spatenstich für den Erweiterungsbau im Gewerbegebiet Neufrach. Die ASP stellt Leistungselektronik für ihre Kunden im Luft- und Raumfahrtbereich her. Neben Büro- und Laborräumen, wird im Neubau ein großer Rein-Raum entstehen. Auch personell will sich ASP vergrößern, es werden Ingenieure für die Entwicklung und Mitarbeiter für die Elektronik-Fertigung gesucht.

Es ist eine besondere Erfolgsgeschichte. Begonnen hat die ASP im Jahr 2004 mit sieben Mitarbeitern im Gewerbepark in Salem, 2014 entstand der neue Unternehmenssitz im Gewerbegebiet Neufrach, derzeit hat das Unternehmen 93 Mitarbeiter. Stand im Anfang die Entwicklungsarbeit im Vordergrund, ist inzwischen auch die Fertigung von Satelliten hinzugekommen. Dadurch soll dem Kunden eine Produktionsqualität gewährleistet werden. Der Spatenstich für den Erweiterungsbau sei ein wichtiger Tag für ASP, für Salem und die Region, stellte Geschäftsführer Waldemar Dechent fest. Die von der Gemeinde im vergangenen Jahr erworbene Fläche biete Raum für den Erweiterungsbau und die zukünftige Entwicklung von ASP. Aufgrund des Wachstums des Unternehmens entstehen im Neubau weitere Büros, ein Labor, ein großer Rein-Raum und Sozialräume.

Neubau soll Ende 2018 fertig sein

Er dankte Bürgermeister Manfred Härle für die Unterstützung, sodass das Unternehmen für den Neubau einen Zuschuss von 230 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalte. Dies sei bereits der zweite Zuschuss, auch für den Neubau des Firmensitzes gab es eine finanzielle Hilfe. Das neue Gebäude soll zum Jahresende fertig sein.

Es gebe derzeit große Veränderungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt, die Megakonstellationen, das heißt eine Vielzahl von Satelliten wird untereinander vernetzt und übernehmen bestimmte Aufgaben. So sollen in einem amerikanischen-europäischen Projekt 900 Satelliten gemeinsam dafür sorgen, das das Internet an jedem Punkt der Erde verfügbar ist. Durch diese Veränderungen werde zukünftig eine deutlich höhere Stückzahl von Satelliten notwendig sein. Deshalb sei auch der neue, große Rein-Raum im Erweiterungsbau notwendig, erklärte der Geschäftsführer.

Aber nicht nur neue Räume benötigt ASP, es werden händeringend neue Mitarbeiter für die Entwicklung und die Fertigung gesucht, sagte Dechent. ASP und seine Mitarbeiter seien wichtig für die Gemeinde, aber es werde immer schwieriger für wachsende Unternehmen die benötigten Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen, besonders im Bodenseekreis, erklärte Bürgermeister Manfred Härle. Der Salemer Gemeinderat sei bestrebt, weiterhin notwendige Flächen für Erweiterungen von Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellen.