Arthur Schiele aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet

Einen herzlichen Dank der gesamten Abteilung übermittelt Abteilungskommandant Thomas Karrer im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Salem gemeinsam mit seinem Stellvertreter Harald Stötzle an Arthur Schiele. Sein Vorgänger im Amt des Abteilungskommandanten wird mit Erreichen der Altersgrenze in die Altersabteilung verabschiedet. Arthur Schiele war seit 1974 bei der Feuerwehr Salem in zahlreichen Ämtern und Diensten aktiv und hat die Feuerwehr Salem wesentlich mitgeprägt. 1979 erfolgte die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, als welcher er über 40 Jahre aktiv war. 1990 wurde er zum stellvertretenden Abteilungskommandanten, 1994 zum Abteilungskommandanten der Abteilung Salem gewählt. Dieses Amt hatte er 25 Jahre (bis 2019) inne. Von 1994 bis 2014 war er zusätzlich 20 Jahre lang stellvertretender Kommandant der Gesamtfeuerwehr Salem. Seit 1992 war er als Ausbilder bei Grundausbildungs- und Truppführer-Lehrgängen aktiv. Viele der anwesenden Feuerwehrleute sind seine Schüler. Auch als Schiedsrichter war er rund 20 Jahre bei der Abnahme der Leistungswettkämpfe der Feuerwehren im Bodenseekreis im Einsatz.