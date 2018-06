Arnim Eglauer: Realschullehrer sind Mobilmacher

Arnim Eglauer, der künftig für die SPD am Salemer Ratstisch sitzen wird, hat sich in einer Stellungnahme zum Bürgerentscheid am kommenden Sonntag geäußert: „Die Frage in der Abstimmung am Sonntag ist, ob ein paar Aktivisten für den Erhalt einer auslaufenden Realschule mehr Stimmberechtigte mobil machen können, als diejenigen, die ein besseres Bildungssystem einführen wollen.“

Keine „Mobilmacher“ seien die zukünftigen Schüler und ihre Eltern, die Betroffene sind. Sie hätten mir weit mehr als 80-prozentiger Wahl der Gemeinschaftsschule „eindeutig für eine neue, bessere Sekundarstufe und damit auch gegen die Realschule gestimmt“.

Mobilmacher sind in den Augen Eglauers die Lehrer der Realschule, „die ebenfalls betroffen sind, weil sie nicht mehr Unterricht nach langjährigem Schema halten können“. Und weiter: „Ihre Bequemlichkeit sehe ich als Hauptursache des Streits.“ Mobilmacher seien Eltern bisheriger Realschüler, die überhaupt nicht betroffen seien, weil die Schüler die Realschule in Salem beenden können. Ärgerlich sei für diese Schüler, dass sie – falls sie das Abitur machen wollen – an eine andere Schule wechseln müssen. Die Gemeinschaftsschüler „vermutlich nicht“.

Keine Mobilmacher seien alle anderen Stimmberechtigten, weil deren Kinder noch lange nicht oder schon nicht mehr im Sekundarstufenalter sind. „Die Aktivisten für die Verlängerung des Realschulsterbens hoffen sicher, dass diese gar nicht abstimmen oder unbedacht für den Erhalt der Realschule stimmen“, so die Meinung von Eglauer. Seine Hoffnung sei es, dass auch diese sich am Sonntag „zu Gunsten der wirklich Betroffenen für eine schnelle Ablösung der Realschule durch eine bessere Schule aussprechen“.