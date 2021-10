Angebranntes Essen in einer Wohngruppe der Schule im Salemer Schloßbezirk löste am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr einen Einsatz der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Salem aus. Zu einem Brand war es in der Küche nicht gekommen, teilt die Polizei mit. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.