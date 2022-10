Andreas Gabalier kommt im Sommer nach Salem

Das erste Konzert für die Schloss Salem-Open Airs 2023 steht fest: Am 11. August 2023 kommt der Volks-Rock´n´Roller Andreas Gabalier nach Salem. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es ab 69,90 Euro. Der Musiker aus der Steiermark wird auf seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tour 2023 einen Stopp in Salem einlegen. „Natürlich werden auch auf der Tour im nächsten Jahr Dirndl und Lederhosen das Bild beherrschen“, heißt es in der Ankündigung. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober um 10 Uhr. Weitere Infos unter www.allgaeu-concerts.de.