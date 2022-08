Deshalb ist Amanda der Liebling des Affenbergs

Das Verhalten der 200 Berberaffen, die in drei Gruppen als am Affenberg leben, ist gut erforscht und lässt sich am Affenberg aus nächster Nähe beobachten. Besonders spannend ist es, die 15 Affenbabys zu beobachten, die in diesem Jahr geboren wurden. Mittlerweile tollen sie neugierig durch das Gehege und lassen sich von den großen Tieren hegen und pflegen.

Besonders die Männchen bemühen sich, den Nachwuchs auf dem Rücken oder dem Bauch zu tragen. Dieses Verhalten dient dazu, die sozialen Kontakte untereinander zu erleichtern und die Begegnungen zu vereinfachen.

15 Affenbabys wurden in diesem Jahr am Affenberg geboren. (Foto: Affenberg Salem)

Dabei fällt beim Nachwuchs ein weibliches Jungtier auf, denn es scheint bei den Männchen sehr beliebt zu sein. Das ist kein Wunder, denn dieses junge Weibchen hat eine besondere Mutter: Amanda, 2008 geboren, ist das einzige weibliche Tier, das in der über 45-jährigen Geschichte des Affenbergs Salem die Gruppe gewechselt hat, in die sie hineingeboren wurde.

Dieses Verhalten gibt es normalerweise nur bei den männlichen Berberaffen. Ein Teil der Männchen wechselt vor der Geschlechtsreife die Geburtsgruppe. So wird bei den Berberaffen Inzucht vermieden. Mama Amanda ist nun die erste, die dieses Verhalten als ausgewachsenes Tier ebenfalls gezeigt hat und nun in einer neuen Gruppe lebt.

„Amanda ist ohnehin ein taffes Tier. Sie ist nicht empfindlich, widerstandsfähig und zeigt sich sehr selbstbewusst.“, erläutert Roland Hilgartner, Biologe und Parkleiter. „Darüber, warum sie ihre Geburtsgruppe gewechselt hat, können wir allerdings nur spekulieren. Es ist interessant, dass auch ihr Baby so beliebt ist.“

Im Affengehege des Tier- und Freizeitparks lassen sich derzeit alle Babys sehr gut beobachten. Besonders die Gruppe um Amanda und ihren Nachwuchs sieht man fast immer bei den Fütterungen am Hauptplatz mitten im Gehege.

Namensvorschläge für junge Berberaffen gesucht

Der Nachwuchs der Berberaffen wird in jedem Jahr registriert und zwar immer mit einem fortlaufenden Buchstaben des Alphabets und einer Nummer. In diesem Jahr ist es der Buchstabe„O“. Dazu bekommen die Männchen Nummern von 1 bis 49 und die Weibchen Nummern ab 50.

Für Amandas Nachwuchs sucht der Affenberg Salem nun einen Namen. Kreative Vorschläge sind gefragt, die am liebsten mit dem Buchstaben „O“ beginnen. Mitmachen kann jeder auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal des Affenbergs. Einfach bis Ende August einen Vorschlag schicken, mit einer kurzen Geschichte zum Namensvorschlag. Für die originellsten Vorschläge gibt es Freikarten, Gutscheine für die Affenberg-Schenke und den Souvenirshop zu gewinnen.