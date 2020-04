Alabaster dominiert bis heute im Salemer Münster

Der Architekt Pierre Michel d’Ixnard hat dem Kloster Salem am 14. April 1773 einen Besuch abgestattet. Abt Anselm II. Schwab hatte schon seit Jahren versucht, ihn für die Umgestaltung des mittelalterlichen Salemer Münsters zu gewinnen. Kurz darauf wurden die Verträge unterschrieben. Der Abt konnte zwar nicht d’Ixnard selbst verpflichten – aber einen seiner Schüler. Johann Joachim Scholl fertigte den Gesamtentwurf und leitete das Projekt. Die Bildhauer Johann Georg Dir und Johann Georg Wieland schufen die Alabasterausstattung der Altäre und Skulpturen. Das Ergebnis der künstlerischen Arbeitsteilung ist laut Staatliche Schlösser und Gärten GmbH bis heute mehr als eindrucksvoll.

Der Abt des Klosters hatte auf zwei Reisen nach Paris in den Jahren 1765 und 1766 eine damals ganz neue Kunstrichtung kennengelernt: den frühen Klassizismus. Und er war laut Pressemitteilung begeistert von dem künstlerischen Rückgriff auf antike Vorbilder, den er in Frankreich sah. Enthusiastisch stürzte er sich daher in die Vorbereitungen eines großen Bauprojekts: Für die Umgestaltung des Salemer Münsters versuchte er in den nächsten Jahren, den angesehenen französischen Baumeister Pierre Michel d’Ixnard zu gewinnen. Dieser hatte sich unter anderem durch den Bau des eindrucksvollen Doms von St. Blasien im Schwarzwald einen Namen gemacht. Das reiche Kloster am Bodensee sollte, so der Plan des Abts, wieder zu den künstlerischen Vorreitern unter den süddeutschen Klöstern gehören.

Er wollte Pierre Michel d’Ixnard. Ob der er dabei nur dessen Rat wünschte oder hoffte, ihn als Baumeister zu gewinnen, ist nicht eindeutig zu klären. Fest steht jedoch, dass kurz darauf Johann Joachim Scholl, ein Schüler d’Ixnards, verpflichtet wurde. Dieser leistete ganze Arbeit: Er fertigte einen Gesamtentwurf an und leitete dessen Durchführung. Johann Georg Dir und Johann Georg Wieland, namhafte Bildhauer und Stuckateure, schufen die Skulpturen an den Altären und Monumenten. Während das Innere nun in neuem Glanz brillierte, blieb das gotische Münster in seinem äußeren Bild unverändert erhalten. Die pastellfarbene Alabasterausstattung der Altäre und Skulpturen dominieren bis heute den Innenraum. Die neue Innenausstattung signalisierte jedem Kirchen- und Gottesdienstbesucher: Salem war das führende Kloster am Bodensee.