Airbus spendet 1000 Euro an Hospizgruppe in Salem

Der Betriebsrat des Airbus-Standortes Friedrichshafen hat eine Mitarbeiterspende in Höhe von 1000 Euro an die Hospizgruppe Salem überreicht. Wie Airbus in einer Pressemitteilung schreibt, wurde der Betrag durch Spenden der Mitarbeiter im Rahmen von verschiedenen Aktionen, wie dem Verkauf ausgedienter Büromöbel und Laborequipment ermöglicht.

Airbus-Betriebsrätin laut MItteilung Christa Steuernagel sagte: „Wir freuen uns sehr, mit diesen Aktionen soziale Einrichtungen im Bodenseeraum helfen zu können. Die Hospizgruppe Salem zu unterstützen, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, ist uns ein besonderes Anliegen.“

Nach der symbolischen Scheckübergabe erläuterte der Vorsitzende der Hospizgruppe Johannes Hasenbrink den Airbus-Betriebsräten, in welchen verantwortungsvollen Aufgaben die Ehrenamtlichen eingesetzt werden. Die Hospizgruppe besteht aus etwa 50 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten, aber auch den trauernden Angehörigen Unterstützung bieten. Die Ehrenamtler bieten laut Pressemitteilung Unterstützung mit Besuchen zu Hause, im Pflegeheim oder auch im Krankenhaus.Die Ehrenamtlichen werden regelmäßig geschult, ebenso werden sie von Psychologen in sogenannten Supervision-Sitzungen betreut. Dies ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um diese verantwortungsvolle Arbeit leisten zu können.

Katharina Goldmann berichtet über ihr Projekt „Hospiz macht Schule“. Einmal jährlich gehen die Hospizbegleiterinnen an eine Schule im Einzugsgebiet und erklären den SchülerInnen der 3. Klasse die Thematik des Sterbens. Dies wird im Rahmen des Religionsunterrichts von den Schulen sehr gerne angenommen. Ein weiteres Projekt „Letzte Hilfe“ wird in Form einer halbtägigen Schulung den Angehörigen angeboten. Hier geht es darum, was im Sterbeprozess passiert, wie sich der Mensch und seine Seele verändert, wie man ihn versorgt, aber auch um administrative Themen wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.