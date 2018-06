Affenberg-Storchenexperten beringen rund 200 Jungstörche

Die Storchenexperten am und um den Affenberg Salem haben sich im Juni mit einem speziell angemieteten Hubwagen daran gemacht, die Jungstörche vor dem Flügge-werden zu beringen – oft können die Parkbesucher das Ganze gut beobachten.

Die jungen Adebare sind laut einer Pressemitteilung des Affenbergs zu unterschiedlichen Zeiten geschlüpft, müssen aber zirka fünf Wochen alt sein, damit der markierte Ring gut sitzt. Der erfahrene Storchenkenner Franz-Josef Zündel hat dieses Jahr demnach gut zu tun. Er bringt mit geübten Griffen die Ringe an, säubert die Schnäbel der Jungstörche und prüft den Horst. Gemäß angeborenem Verhalten stellt sich der Storchennachwuchs dabei tot. Die Eltern beobachten das Ganze aus der Nähe – sobald sich der Hubkorb wieder vom Horst entfernt, kehren sie zurück und schauen nach dem Rechten.

Jungstörche beginnen zu fliegen

„Dank günstiger Wetterbedingungen haben wir bisher ein sehr gutes Storchenjahr“, so Parkleiter und Biologe Roland Hilgartner laut Mitteilung. „Schon bald beginnen die ersten Jungstörche mit dem Fliegen. Den eleganten Segelflug beherrschen sie automatisch, das Starten und Landen jedoch will gelernt sein. Dabei gibt es für unsere Besucher viel zu beobachten. Am schönsten ist es jedoch, wenn bei guter Thermik der Himmel über dem Affenberg voller Störche ist!“ Nach intensiven Flugmanövern seien die Jungstörche dann etwa Mitte August kräftig genug, um zum großen Vogelzug nach Süden zu starten. Ihre Eltern erholten sich noch von der anstrengenden Aufzucht und folgen etwas später nach.

„Trotz dieser erfreulichen Nachwuchszahlen werden von den Jungstörchen nach drei Jahren nur etwa zehn Prozent als dann erwachsene Tiere in die weitläufige Heimatregion zurückkehren“, sagt der Biologe weiter. Nicht mehr alle fliegen demnach über Gibraltar bis nach Afrika. Etliche bleiben auch in Spanien oder Portugal, wo sie unter anderem auf großen Müllhalden Futter finden, aber auch vielen Gefahren ausgesetzt sind.

Auch auf der Flugroute gibt es immer wieder Ausfälle. Der Biologe betont: „Es ist daher wichtig, dass wir auch künftig unseren Störchen möglichst gute Startbedingungen bieten. Unsere Forschungen ergeben, dass nach einer schwachen Storchenpopulation in Baden-Württemberg in den siebziger Jahren der Affenberg einen wesentlichen Beitrag an der Wiederansiedlung der Störche im Land geleistet hat. Auch dies lässt sich durch die Beringung feststellen.“