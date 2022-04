Affenberg-Störche in drei Lebensphasen zu sehen

Der Affenberg Salem ist in die neue Saison gestartet und kann seine vielfältige Tierwelt und neue Attraktionen Besuchern präsentieren. Zu den Osterferien gibt es laut Pressemitteilung bei den Störchen derzeit interessante Entwicklungen zu beobachten.

Wie immer um diese Jahreszeit befinden sich laut Meldung rund 50 Storchenpaare, die aus dem Süden zurückgekehrt sind, in drei unterschiedlichen Lebens- oder Entwicklungsphasen. Die einen streiten noch um ihren Platz im Horst, die anderen bauen an ihrem Nest und genießen das Paarleben. Die dritten sind mit der Eiablage beschäftigt oder brüten bereits.

„Das sind um diese Jahreszeit ganz normale Phasen der Störche und doch ist es jedes Jahr aufs Neue ein faszinierendes Schauspiel, das sich auf unseren Dächern zuträgt“, wird Parkleiter und Biologe Roland Hilgartner in der Meldung zitiert. Die Störche brüten 32 Tage, also gut möglich, dass man beim Osterbesuch des Affenbergs bereits kleine Storchenküken in den Horsten entdecken kann. Begegnen könne man auch Peter. Er ist mit stolzen 36 Jahren der älteste Storch am Affenberg.

Daneben gibt es natürlich auch die Berberaffen, die dem Park seinen Namen geben. Zehn Jungtiere seien im letzten Jahr geboren worden. Spielverliebt, wild und ungestüm beweisen sie, wie gut sie den Winter überstanden und sich in ihre jeweilige Gruppe integriert haben.

Zum anderen gebe es im Moment besonders die vielen Vogelarten. Mehr als 100 verschiedene Arten seien zu beobachten und seit dieser Saison habe sich ein Knäkentenpärchen dazugesellt, eine Vogelart, die noch nie hier gesichtet wurde. „Wir freuen uns sehr, dass wir pünktlich und bestens vorbereitet in diese Saison starten konnten“, wird Hilgartner zitiert. Jetzt wache die Natur wieder auf und auch die Tiere zeigten so etwas wie Frühlingsgefühle.