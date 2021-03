Affenberg Salem ist bereit für den Neustart

Der für Samstag, 13. März, geplanten Eröffnung des Tierparks Affenberg Salem steht nichts mehr im Wege. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die weitreichenden Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Tier wurden bereits in der vergangenen Saison getestet und für gut befunden, schreiben die Verantwortlichen in ihrer Ankündigung.

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sieht auch die Öffnung von zoologischen Gärten, zu denen auch der Affenberg Salem gilt, vor. „Wir haben bereits in der letzten Saison unser Onlineticketsystem erfolgreich eingesetzt. Damit können wir über halbstündliche Einlasszeiten die Besucherströme steuern und die Bildung von Schlangen vor den Kassen vermeiden“, so Parkleiter und Biologe Roland Hilgartner. „Außerdem steuern wir über das System die vorgeschriebene Dokumentation aller Kontaktdaten.“ Um auch für den Fall steigender Inzidenzen gerüstet zu sein, lassen sich zunächst nur Termine für eine Zeitspanne von jeweils sieben Tagen buchen. So sieht man sich im Park gut gerüstet, falls die in der Corona-Verordnung festgelegte sogenannte Notbremse gezogen werden muss. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 über drei aufeinanderfolgende Tage wäre man gezwungen, den Park wieder zu schließen. In diesem Fall würden die Tickets weiterhin ihre Gültigkeit behalten.

Auch zu Saisonbeginn gilt weiterhin eine Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske) im Affenfreigehege. Im restlichen Gelände kann jeder Gast selbst entscheiden, ob er eine Maske tragen möchte. An relevanten Stellen des Parks stehen für die Besucher Desinfektionsspender zur Verfügung. „Unser Gelände ist knapp 40 Hektar groß. Wir sind uns sicher, dass über die Steuerung der Besucherströme genügend Platz ist, um Abstand zu halten“, so Hilgartner.

Besonders zu Beginn der Saison ist das Schauspiel auf den Dächern des großzügigen Areals laut Mitteilung ein besonderes Erlebnis. Der Großteil der am Affenberg heimischen Störche ist von seiner Reise in den warmen Süden wieder zurück. Jetzt wird fleißig gezimmert, gebaut und auch mal gestritten, denn die Horste müssen parat sein für die in Kürze anstehende Eiablage der stolzen Storcheneltern. Und wer noch auf die Rückkehr des passenden Partners wartet, muss sich schon mal um ein passendes Plätzchen hoch oben auf den Dächern streiten.

Zudem ist der neu konzipierte Sumpfparcours inzwischen fertiggestellt und lädt ein, Frosch und Co. aus der Nähe zu beobachten – Schlammbad gegebenenfalls inklusive.