Affenberg-Leiter zu Gast beim SWR

Der Direktor des Salemer Affenbergs, Roland Hilgartner, ist am Freitag, 22. Juli, der Studiogast in der „Landesschau Baden-Württemberg“ im SWR. Anlass ist das 40-jährige Bestehen des Affenbergs. Hilgartner führt den Tierpark, der mehr als 200 Berberaffen beheimatet, seit dem Jahr 2007. Als Gast in „Landesschau Baden-Württemberg“ erklärt der Biologe die Besonderheiten der Einrichtung und warum ihn sein Beruf jeden Tag wieder begeistert.

Bei Landesschau ist jeden Tag ein Gesprächsgast im Studio, den eine besondere Geschichte mit Baden-Württemberg verbindet. Beginn ist um 18.45 Uhr.