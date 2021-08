3G-Pflicht gilt auch für die Konzerte des Mozart-Sommers am Schloss Salem

In Baden-Württemberg sind am 16. August kurzfristig neue Corona-Regelungen in Kraft getreten. Die sogenannte 3G-Pflicht gilt nun auch für die diese Woche beginnenden Konzerte des Mozart-Sommers am Schloss Salem am 20., 21., 22. und 29. August.

Demnach müssen alle Konzertbesucher den Nachweis vorlegen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Ein Test darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein. Die 3G-Pflicht betrifft auch Konzertbesucher, die bereits eine Karte erworben haben. Der Veranstalter hat die Nachweise zu kontrollieren. Darüber hinaus besteht weiterhin die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung sowie Maskenpflicht in den Innenräumen. Gleichzeitig wurden Personenbeschränkungen weitgehend aufgehoben, sodass für alle vier Konzerte noch Karten an der Abendkasse erhältlich sind.

Vor Ort gibt es am Abend keine Testmöglichkeiten. Das Testzentrum im Unteren Tor in Schloss Salem ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 20. August, 12.30 bis 14.30 Uhr; Samstag, 21. August, 2021, 9.30 bis 11 Uhr; Sonntag, 22. August 2021, 9 bis 10 Uhr. Terminbuchungen für Schnelltests sind über das Anmeldeportal https://app.no-q.info/schloss-salem/checkins möglich.