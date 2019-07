25-Jähriger raubt 67-jährige Frau in ihrem Auto aus

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 25-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstag gegen 9.30 Uhr eine 67-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nußdorfer Straße in Überlingen in ihrem Wagen überfallen zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz.

Der Mann stieg auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug ein und hielt dabei ein Küchenmesser in der Hand. Nachdem die 67-Jährige anfing, um Hilfe zu rufen, hielt der Tatverdächtige ihr den Mund zu. In dem folgenden Gerangel gelang es der Frau, ihre Handtasche aus der Fahrertüre zu werfen.

Daraufhin stieg der 25-Jährige wieder aus, nahm die Handtasche an sich und flüchtete. Das Küchenmesser ließ er im Fahrzeug der Frau zurück. Die 67-Jährige blieb glücklicherweise körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg.

Noch am gleichen Abend stellte sich der 25-jährige Tatverdächtige auf Drängen von Angehörigen beim Polizeirevier Radolfzell und bezichtigte sich selbst der Tat. Hierbei gab er neben detaillierten Informationen zum Tatablauf in Überlingen weiter an, dass er auch für den Überfall auf die Metzgerei in Salem am Vormittag des 15. Juli verantwortlich sei.

Der 25-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und durch die Kriminalpolizei am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.