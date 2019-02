2000 Rostgänse überwintern in Salem

Rund 2000 Rostgänse überwintern derzeit zwischen Salem und dem Bodenseeufer. Das ist außergewöhnlich, denn die Vögel mit dem auffälligen braunroten Federkleid sind hauptsächlich im asiatischen Hochland beheimatet, wo sie in Steppen leben. In Mitteleuropa zählen sie zu den Neozoen, also zu den Tierarten, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren.

„Vor zehn Jahren gab es in Deutschland maximal 200 Brutpaare in Deutschland, jetzt haben wir hier einen Winterbestand von 2000 Individuen“, sagt Karl Roth, Vorsitzender des Salemer Ortsverbands des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Das sind fünfmal mehr als der Brutvogelbestand vor zehn Jahren.“ Vor 45 Jahren, während seines Biologiestudiums, sei er nach Griechenland gefahren, um Rostgänse zu sehen – damals der westlichste Lebensraum dieser Vögel.

Roth vermutet, dass es sich bei den 2000 Tieren, die nun in der Bodenseeregion überwintern, um Nachkommen von Vögeln handelt, die von Menschen nach Mitteleuropa gebracht wurden. Dort könnten sie ihrer Gefangenschaft geflüchtet oder ausgesetzt worden sein. Vereinzelt hat er schon in der Vergangenheit Rostgänse am Schlosssee beobachtet. So viele wie dieses Jahr waren es bisher aber noch nie. Aufgefallen ist ihm das Phänomen Mitte Januar. Nach Rücksprache mit anderen Vogelkundlern geht er davon aus, dass es sich bei den 2000 Wintergästen sogar um einen Großteil der europäischen Population handelt. Den Grund dafür, warum sich nun so viele Vögel dieser Art zusammengefunden haben, kennt er nicht. Doch er hat eine Vermutung: „Die Monokulturen könnten eine Ursache dafür sein“, sagt er. Schließlich könnten Vögel, die in der Lage sind, weite Strecken zu fliegen, schnell auf veränderte Bedingungen reagieren.

Dass die Rostgänse ausgerechnet in Salem überwintern, liegt offenbar daran, dass das Nahrungsangebot rund um den Schlosssee gut ist. „Auf Äckern, die noch nicht gepflügt wurden, finden sie Mais“, sagt Roth. Zum Übernachten fliegen sie zum Bodenseeufer zum Naturschutzgebiet an der Mündung der Seefelder Aach. „Sie nächtigen im Flachwasser, um vor Feinden sicher zu sein“, sagt er. Dort sind aber auch tagsüber Rostgänse anzutreffen, wo sie gründeln, also im Wasser nach Nahrung suchen. Das können kleine Krebse sein, die – genauso wie die Rostgänse – Neozoen sind.

Kaum Gefahr für heimische Vögel

„Als Überwinterungsplatz hat der Bodensee in Mitteleuropa eine enorme Bedeutung für die Wasservogelwelt“, sagt Roth. Im Februar tummeln sich schon allein an der Mündung der Seefelder Aach neben den Rostgänsen beispielsweise Krickenten, Mittelmeermöwen und Sturmmöwen. „Im Frühjahr verteilen sie sich wieder in ihre Brutgebiete.“

Dass die Rostgans nun einheimische Vogelarten verdrängt, glaubt Karl Roth nicht. „Sie ist gut darin, nicht belegte ökologische Nischen zu besetzen“, sagt er. Sie ist ein Höhlenbrüter, brütet aber auch in Kirchtürmen. Dennoch könnten die Neuankömmlinge einheimischen Vögeln ihren Platz streitig machen. „Sie sind recht territorial und vor allem in der Brutzeit aggressiv anderen Vögeln gegenüber“, sagt er.